Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в крохотном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице знаменитости на TikTok.

«Пляж или бассейн?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Квитко позирует у бассейна, элегантно демонстрируя достоинства фигуры во всей красе. Вместе с тем, популярную модель это явно не стесняло, ведь она «дожимала» образ хищными взглядами.

«Божественная», «это просто великолепно», «роскошная фигура», - пишут ее поклонники.

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Так, знаменитость позирует в одном мини-бикини, демонстрируя главную гордость «во всей красе». Однако, как можно заметить, Квитко это не слишком, поскольку знаменитость активно «заигрывает» в кадр. Дополнить образ знаменитая красотка решила большими кожаными ботфортами.

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