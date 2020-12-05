Українська співачка Настя Каменських показала відео зі зйомок її нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net , відповідний ролик співачка розмістила на своїй сторінці в соцмережі.

Так, в акаунті Каменських з'явилось відео, на якому можна спостерігати те, що відбувалось за лаштунками під час зйомок її нового кліпу. Зокрема, видно, що артистка дуже змерзла - члени її команди накидували на неї куртки та зігрівали руками в перервах між зйомками.

Коли стилісти змінювали Каменських образ для нової сцени кліпу, вона дуже раділа, що нарешті потрапила у готель, де тепло.

"Цей день був і дуже холодним, і гарячим одночасно! Ми знімали з раннього ранку до пізньої листопадової ночі. І тільки половину цього часу ми з командою перебували в теплому приміщенні. Іншу половину - на вулиці і на даху. Але після слів "Камера! Мотор!" я переставала відчувати холод і повністю віддавалася процесу", - поділилась Настя.