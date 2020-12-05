Українська співачка Настя Каменських показала відео зі зйомок її нового кліпу
"Не додивилась, але вже мурашки", "Додивилась, і набагато більше емоцій всередині", "Дуже круто. Ці старання не порівняються ні з чим", - пишуть у коментарях.
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Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".
Також Politeka писала, що трагедія назавжди пов'язала Каменських з екс-коханим, подробиці: "Настя і Вова дивом вижили".