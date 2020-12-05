Украинская певица Настя Каменских показала видео со съемок ее нового клипа
"Не досмотрела, но уже мурашки", "Досмотрела, и гораздо больше эмоций внутри", "Очень круто. Эти старания не сравнятся ни с чем", - пишут в комментариях.
Пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!"
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Фаворит "Холостячки" Мишиной и автор "Квартал 95" хвастнул сумасшедшим заработком: "Одно мероприятие – $1500, плюс..."
Известного музыканта, который работал с Тиной Кароль, нашли задушенным, подробности трагедии: "Звоните..."
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".
Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили".