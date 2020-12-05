Украинская певица Настя Каменских показала видео со съемок ее нового клипа

Как сообщает Politeka.net, соответствующий ролик певица разместила на своей странице в соцсети.
Так, в аккаунте Каменских появилось видео, на котором можно наблюдать то, что происходило за кулисами во время съемок ее нового клипа. В частности, видно, что артистка очень замерзла - члены ее команды набрасывали на нее куртки и согревали руками в перерывах между съемками.

Когда стилисты меняли Каменских образ для новой сцены клипа, она очень радовалась, что наконец попала в отель, где тепло.
"Этот день был и очень холодным, и горячим одновременно! Мы снимали с раннего утра до поздней ноябрьской ночи. И только половину этого времени мы с командой находились в теплом помещении. Другую половину - на улице и на крыше. Но после слов "Камера! Мотор!" я переставала чувствовать холод и полностью отдавалась процессу", - поделилась Настя.

"Не досмотрела, но уже мурашки", "Досмотрела, и гораздо больше эмоций внутри", "Очень круто. Эти старания не сравнятся ни с чем", - пишут в комментариях.

Популярные статьи сейчас

Пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!"

Игривая Каменских приласкала бородатого красавчика, Потап точно приревнует: "Настя, это любовь!"

Фаворит "Холостячки" Мишиной и автор "Квартал 95" хвастнул сумасшедшим заработком: "Одно мероприятие – $1500, плюс..."

Известного музыканта, который работал с Тиной Кароль, нашли задушенным, подробности трагедии: "Звоните..."
Показать еще

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили".