Украинская певица Настя Каменских показала видео со съемок ее нового клипа

Как сообщает Politeka.net , соответствующий ролик певица разместила на своей странице в соцсети.

Так, в аккаунте Каменских появилось видео, на котором можно наблюдать то, что происходило за кулисами во время съемок ее нового клипа. В частности, видно, что артистка очень замерзла - члены ее команды набрасывали на нее куртки и согревали руками в перерывах между съемками.

Когда стилисты меняли Каменских образ для новой сцены клипа, она очень радовалась, что наконец попала в отель, где тепло.

"Этот день был и очень холодным, и горячим одновременно! Мы снимали с раннего утра до поздней ноябрьской ночи. И только половину этого времени мы с командой находились в теплом помещении. Другую половину - на улице и на крыше. Но после слов "Камера! Мотор!" я переставала чувствовать холод и полностью отдавалась процессу", - поделилась Настя.