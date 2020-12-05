Популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила шанувальників, посвітивши "м'ячиками" в приспущеній сукні

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на одній з фан-сторінок знаменитості в Instagram.

"Божественна..." - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Джолі позує, приспустивши і без того облягаючу сукню. Форми красуні, як здається на знімку, так і хочуть «вирватися» назовні, хоча сама актриса явно не надає цьому значення.

Шанувальники Джолі активно лайкали кадри з кумиром, захопившись бездоганними вигинами.

"Це космос", "здається, ти була кращою красунею того вечора», "так виглядає досконалість, Малятко", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі ошелешила хворобливою худорбою

На одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося досить свіже фото зірки зі світського заходу. Анджеліна була одягнена в Чорне відкрите плаття. Корсет утримував бюст зірки, а руки і плечі залишилися відкритими.

Як відомо, останнім часом Джолі сильно схудла. У ЗМІ раз у раз пишуть про її хвороби і проблеми з набором ваги. Актриса намагається ховати хворобливу худорлявість під безформними нарядами, але це не завжди виходить.

Нагадаємо, що хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: «чарівна дівчинка».

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі забула про сором, посвітивши "півкулями" крупним планом: "Ось це!".

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