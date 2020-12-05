Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила поклонников, посветив «мячиками» в приспущенном платье
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на одной из фан-страниц знаменитости в Instagram.
«Божественная…» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Джоли позирует, приспустив и без того облегающее платье. Формы красотки, как кажется на снимке, так и хотят «вырваться» наружу, хотя сама актриса явно не придает этому значения.
Поклонники Джоли активно лайкали кадры с кумиром, восхитившись безупречными изгибаи.
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«Это космос», «кажется, ты была лучшей красоткой того вечера», «так выглядит совершенство, малышка», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что голливудская звезда Анджелина Джоли ошарашила болезненной худобой
На одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось достаточно свежее фото звезды со светского мероприятия. Анджелина была одета в черное открытое платье. Корсет удерживал бюст звезды, а руки и плечи остались открытыми.
Как известно, в последнее время Джоли сильно похудела. В СМИ то и дело пишут о ее болезнях и проблемах с набором веса. Актриса пытается прятать болезненную худобу под бесформенными нарядами, но это не всегда получается.
Напомним, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».