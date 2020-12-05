Супермодель Олівія Калпо, яка перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт" у 2012 році, посвітила розкішною фігурою без сукні

Відповідні кадри знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує, скинувши сукню і білизну, ніжно помацавши себе об мереживо на камеру. Сама красуня при цьому явно соромиться, грайливо поглядаючи в камеру.

"Божественна", " ти принцеса в цій сукні!", "дуже круто», «Божественна фігура», «обожнюю тебе», «це справжня пожежа», «ти гарнішаєш з кожним фото», «дуже спокусливий вигляд», "це наступний левел", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Олівія Калпо, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт" у 2012 році, показала себе і розповіла про самопочуття.

На фото красуня сиділа у ванній в топіку і шортах. Красуня посміхалася на камеру, а в руках у неї сидів собака, яку замотали в рушник. Волосся дівчина зібрала назад, щоб не заважали.

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