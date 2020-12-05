Супермодель Оливия Калпо, которая победила на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2012 году, посветила роскошной фигурой без платья
Соответствующие кадры знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.
«Мое первое видео «Готовься вместе со мной» - с новым великолепным Валентино Гаравани», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует, скинув платье и белье, нежно потрогав себя о кружево на камеру. Сама красотка при этом явно стесняется, игриво поглядывая в камеру.
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«Божественная», «ты принцесса в этом платье!», «очень круто», «божественная фигура», «обожаю тебя», «это настоящий пожар», «ты хорошеешь с каждым фото», «очень соблазнительный вид», «это следующий левел», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная модель Оливия Калпо, победительница конкурса "Мисс Вселенная" в 2012 году, показала себя и рассказала о самочувствии.
На фото красотка сидела в ванной в топике и шортах. Красотка улыбалась на камеру, а в руках у нее сидела собака, которую замотали в полотенце. Волосы девушка собрала назад, чтобы не мешали.
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