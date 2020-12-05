Популярна українська співачка Ані Лорак захопила шанувальників, розкривши курточку і змусивши серця чоловіків битися частіше
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Наша нова реальність сьогодні. Всім здоров'я! Зйомки Пісні року", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Ані Лорак йде до себе в гримерку, розорюючи курточку і демонструючи бездоганну фігуру. При цьому, як можна помітити, співачка носить маску з клапаном для захисту від китайського вірусу.
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"Ох, це так...але красу нічим не зіпсувати" « "яка ви красива«,» так хочеться вірити в це🙏❤️ дуже хочу побачити Вас Кароліночка в новому році🙏❤️ побувати на концерті і наживо насолодитися улюбленими піснями і вашим красивим голосом", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка Ані Лорак показала шикарний образ в костюмі " під шкіру»
Так, Лорак показала два своїх нових образи. У першому вона позує в білосніжному комбінезоні, що нагадує матеріал»під шкіру". Головними акцентами вбрання стали сталевий пояс і глибоке декольте, яке дозволило співачці подражнити глядачів своїм пишним бюстом.
Нагадавши, Кіркоров не стримався і пристрасно притиснув Лорак у всіх на виду.
Як повідомляла Politeka, дочка Ані Лорак розтанула від поцілунку" коханця " мами, кадри сімейної ідилії.
Також Politeka писала, що Лорак не стримала емоцій, опинившись поруч з Лазарєвим.