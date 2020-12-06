"Для оформлення пенсії потрібно мати..."

Розкрито нюанси для призначення пенсії за віком особам з інвалідністю

Про це пише Пенсійний кур'єр.

Згідно із законодавством, українці, яким встановлено інвалідність, мають право на виплати від держави по інвалідності за наявності на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією передбаченого цією статтею страхового стажу.

У Пенсійному кур'єрі нагадали, що тривалість необхідного для виплат страхового стажу залежить від встановленої групи інвалідності та віку, в якому, безпосередньо, і була встановлена інвалідність.

Українцям з III групою інвалідністю для оформлення пенсії потрібно мати наступний стаж:

до досягнення особою 23 років включно-1 рік;

від 24 років до 26 років включно-2 роки;

від 27 років до 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до 31 року включно-4 роки;

від 32 років до 33 років включно-5 років;

від 34 років до 35 років включно – 6 років;

від 36 років до 37 років включно – 7 років;

від 38 років до 39 років включно – 8 років;

від 40 років до 42 років включно-9 років;

від 43 років до 45 років включно-10 років;

від 46 років до 48 років включно-11 років;

від 49 років до 51 року включно-12 років;

від 52 років до 55 років включно-13 років;

від 56 років до 59 років включно – 14 років.

Варто додати, що людям з III групою інвалідності призначається пенсія від держави в розмірі 50% від пенсії за віком.

Непрацюючим особам з інвалідністю III групи призначається пенсія по інвалідності в розмірі 100% пенсії за віком. Якщо такі українці мають більше 30 років стажу, то при звільненні вони мають право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

Раніше ми розповідали, що в 2021 рік посилять умови для виходу на пенсію.

З 1 січня для виходу на заслужений відпочинок в 60 років знадобиться трудовий стаж мінімум 15 років. Крім того, більше не виплачуватимуть так звані соціальні пенсії.

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