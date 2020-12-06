"Для оформления пенсии нужно иметь..."

Раскрыты нюансы для назначения пенсии по возрасту лицам с инвалидностью

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Согласно законодательству, украинцы, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на выплаты от государства по инвалидности при наличии на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией предусмотренного этой статьей страхового стажа.

В Пенсионном курьере напомнили, что продолжительность необходимого для выплат страхового стажа зависит от установленной группы инвалидности и возраста, в котором, непосредственно, и была установлена ​​инвалидность.

Украинцам с III группой инвалидностью для оформления пенсии нужно иметь следующий стаж:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год;

от 24 лет до 26 лет включительно – 2 года;

от 27 лет до 28 лет включительно – 3 года;

от 29 лет до 31 года включительно – 4 года;

от 32 лет до 33 лет включительно – 5 лет;

от 34 лет до 35 лет включительно – 6 лет;

от 36 лет до 37 лет включительно – 7 лет;

от 38 лет до 39 лет включительно – 8 лет;

от 40 лет до 42 лет включительно – 9 лет;

от 43 лет до 45 лет включительно – 10 лет;

от 46 лет до 48 лет включительно – 11 лет;

от 49 лет до 51 года включительно – 12 лет;

от 52 лет до 55 лет включительно – 13 лет;

от 56 лет до 59 лет включительно – 14 лет.

Стоит добавить, что людям с III группой инвалидности назначается пенсия от государства в размере 50% от пенсии по возрасту.

Неработающим лицам с инвалидностью III группы назначается пенсия по инвалидности в размере 100% пенсии по возрасту. Если такие украинцы имеют более 30 лет стажа, то при увольнении они имеют право на исчисление пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту.

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