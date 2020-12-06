Українська співачка Таїсія Повалій поділилася кадрами із закулісся "Пісні року"

Як передає Politeka.net, нове відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Пісня на вірші Михайла Гуцерієва та музику Вікторії коханої «особливі слова» сьогодні прозвучала на фестивалі Пісня року 2020! Вітаю моїх улюблених авторів і себе кохану!",- повідомила співачка в підписі до посту.

На опублікованих кадрах Повалій постала в чорній сукні і в повному "бойовому розфарбуванні", але увагу її шанувальників привернула зовнішність співачки.

Багато хто здивувався тому, як змінилася їх улюблениця.

"До Доннателли Версаче залишилося 2-3 втручання! Фінішна пряма. Але ж Ви були еталоном краси в 90ие.. Навіщо? Здоров'я Вам!", "Вона вже на Пугачову схожа", "вона на якогось чоловіка схожий"," Оксана Байрак одне обличчя", "А ми вас найулюбленішу вітаємо Таечка", " як же радісно за Вас, Таєчка! Прийміть і від нас найтепліші і щирі вітання! Любимо!!! Чекаємо нових творінь і приводів порадіти за Вас!!!",- писали в коментарях під постом співачки.

Нагадаємо, що розпатлана Повалій відверто розповіла про хворобу члена сім'ї: "Перестала їсти сама, протираємо їжу через сито і...".

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