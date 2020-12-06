Украинская певица Таисия Повалий поделилась кадрами из закулисья "Песни года"
Как передает Politeka.net, новое видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Коханой «Особенные слова» сегодня прозвучала на фестивале Песня года 2020! Поздравляю моих Любимых авторов и себя Любимую!", - сообщила певица в подписи к посту.
На опубликованных кадрах Повалий предстала в черном платье и в полном "боевом раскрасе", но внимание ее поклонников привлекла внешность певицы.
Многие удивились тому, как изменилась их любимица.
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"До Доннателлы Версаче осталось 2-3 вмешательства! Финишная прямая. А ведь вы были эталоном красоты в 90ые.. зачем? Здоровья Вам!", "Она уже на Пугачеву похожа", "Она на какого-то мужчину похож", "Оксана Байрак одно лицо", "А мы вас самую любимую поздравляем Таечка", "Как же радостно за Вас, Таечка! Примите и от нас самые теплые и искренние поздравления! Любим!!! Ждём новых творений и поводов порадоваться за Вас!!!", - писали в комментариях под постом певицы.
Напомним, что растрепанная Повалий откровенно рассказала о болезни члена семьи: "Перестала есть сама, протираем еду через сито и...".
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