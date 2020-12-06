Співачка Софія Ротару виступила на концерті "Пісня року" в Москві

Як передає Politeka.net, нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці артистки.



Судячи з кадрів, зал для глядачів був заповнений лише на 25% через епідеміологічні обмеження.

Це не завадило її шанувальника насолодитися виступом своєї улюблениці.

"Найкраща", "Неповторна", "Їй немає рівних. Вона найкраща. Вона наша. Вона Софія Ротару", - такими словами супроводжували шанувальники співачки опубліковані кадри.

А деяким навіть вдалося зробити спільний знімок із зіркою.

Раніше стало відомо, що співачка за час карантину втратила більше 42 мільйонів рублів доходів. І це тільки за весну 2020 року. Яку суму втратила співачка за весь період пандемії залишається лише тільки здогадуватися.

Також ми повідомляли, що у Ротару з'явилися проблеми з концертами. За словами концертного директора співачки, вона навідріз відмовляється знижувати оплату за свої виступи і в підсумку виявилася не потрібна в Росії, де замовники вибирають артистів "дешевше".

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: "Просто чудовий».