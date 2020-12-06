Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі знає, як дивувати фанатів зміною іміджу

Нове фото з'явилася в Instagram-акаунті, присвяченому виключно колишній дружині Бреда Пітта.

На цей раз був опублікований знімок, де можна захопитися блондинкою Анджеліною Джолі.

Заради зміни іміджу актриса позбулася пишного волосся і зробила собі короткий чубок. А сам знімок, ймовірно, був зроблений в кінці 90-их, коли актриса ще не була такою популярною.

Перетворення Анджеліни Джолі в блондинку припало до душі фанатам, тому вони засипали публікацію лайками і схвальними коментарями на адресу актриси.

"Яка ж вона красуня", "завжди красиво і спокусливо", "так солодко для довгої зимової ночі", "Бог зробив тебе дуже красивою", "ти красива як ангел", "спочатку ти виглядала дуже красивою", - йдеться в коментарях під фотографією.

До цього ми розповідали, як Анджеліна Джолі здивувала фанатів хворобливою худорбою.

Анджеліна була одягнена в Чорне відкрите плаття. Корсет утримував бюст зірки, а руки і плечі залишилися відкритими, тому фанати відразу звернули увагу, що актриса сильно схудла.

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