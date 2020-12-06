Звезда Голливуда Анджелина Джоли знает, как удивлять фанатов сменой имиджа

Новое фото появилась в Instagram-аккаунте, посвященном исключительно бывшей жене Брэда Питта.

На этот раз был опубликован снимок, где можно восхититься блондинкой Анджелиной Джоли.

Ради смены имиджа актриса избавилась от пышных волос и сделала себе короткую челку. А сам снимок, вероятно, был сделан в конце 90-ых, когда актриса еще не была такой популярной.

Превращение Анджелины Джоли в блондинку пришлось по душе фанатам, поэтому они засыпали публикацию лайками и лестными комментариями в адрес актрисы.

"Какая же она красотка", "Всегда красиво и соблазнительно", "Так сладко для долгой зимней ночи", "Бог сделал тебя очень красивой", "Ты красива как ангел", "Сначала ты выглядела очень красивой", - говорится в комментариях под фотографией.

До этого мы рассказывали, как Анджелина Джоли удивила фанатов болезненной худобой.

Анджелина была одета в черное открытое платье. Корсет удерживал бюст звезды, а руки и плечи остались открытыми, поэтому фанаты сразу обратили внимание, что актриса сильн похудела.

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