Українцям розповіли, що робити у випадку, якщо роботодавець не виплачує заробітну плату

Кожен працівник має право на своєчасну відплату праці на підставі укладеного договору, і затримка зарплати навіть на один і більше днів є порушенням термінів виплати, пише видання finance.ua.

Заробітна плата - це винагорода за працю в залежності від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати. Вона, як правило, нараховується в грошовому вираженні, яке власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Оплата праці працівників підприємства проводиться в першочерговому порядку.

Коли повинна виплачуватися заробітна плата:

регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;

не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який проводиться виплата.

Нерідко буває так, що роботодавець відмовляється виплачувати нараховану зарплату.

У цьому випадку працівникові необхідно:

звернутися з письмовою заявою до роботодавця про виплату суми заборгованості заробітної плати;

якщо безпосередні переговори з роботодавцем не привели до результату, і заробітна плата не виплачена, необхідно звернутися із заявою до профспілки про вирішення питання виплати заробітної плати;

наступна інстанція-комісія з трудових спорів: трудовий спір підлягає розгляду в комісії з трудових спорів, якщо працівник самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності в безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом;

у разі, якщо комісія з трудових спорів не створена, або працівник не згоден з рішенням Комісії, працівник має право звернутися до місцевого суду про примусове стягнення заборгованості з виплати заробітної плати.

При цьому в Управлінні Держпраці звертають увагу що на будь-якому етапі працівник має право звернутися до них або в інші територіальні органи зі скаргою на роботодавця і вимагати компенсацію.

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