Украинцам рассказали, что делать в случае, если работодатель не выплачивает заработную плату

Каждый работник имеет право на своевременную отплату труда на основании заключенного договора, и задержка зарплаты даже на один и более дней является нарушением сроков выплаты, пишет издание finance.ua.

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты. Она, как правило, начисляется в денежном выражении, которое владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Оплата труда работников предприятия производится в первоочередном порядке.

Когда должна выплачиваться заработная плата:

регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом;

не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Нередко бывает так, что работодатель отказывается выплачивать начисленную зарплату.

В этом случает работнику необходимо:

обратиться с письменным заявлением к работодателю о выплате суммы задолженности заработной платы;

если непосредственные переговоры с работодателем не привели к результату, и заработная плата не выплачена, необходимо обратиться с заявлением в профсоюз о решении вопроса выплаты заработной платы;

следующая инстанция – комиссия по трудовым спорам: трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием профсоюзной организации, представляющей его интересы, не урегулировал разногласия в непосредственных переговорах с собственником или уполномоченным им органом;

в случае, если комиссия по трудовым спорам не создана, или работник не согласен с решением комиссии, работник вправе обратиться в местный суд о принудительном взыскании задолженности по выплате заработной платы.

При этом в Управлении Гоструда обращают внимание что на любом этапе работник имеет право обратиться к ним или в другие территориальные органы с жалобой на работодателя и требовать компенсацию.

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