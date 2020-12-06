У перший тиждень грудня гривня зміцнила свої позиції, але до кінця року ситуація може зміниться

Таку думку озвучили аналітики в коментарі виданню "Сьогодні".

На думку експертів, проникнення коштів в економіку буде повільним. Тому на тлі слабкої ділової активності така емісія не призведе до здешевлення української валюти, принаймні в поточному році.

Разом з тим Андрій Шевчишин вважає, що на ситуацію може вплинути посилення карантинних заходів у зв'язку з можливим погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

"Якщо буде реалізований сценарій жорсткого карантину, то до його завершення гривня стабілізується в діапазоні 28,25-28,75. Однак у міру виходу з карантину тиск на гривню буде збільшуватися", - вважає експерт.

Варто зазначити, що в державному бюджеті на 2020 рік був закладений курс 27 грн за долар.

Також ми повідомляли, що в Міністерстві фінансів України озвучили прогноз на 2021 рік. Так, в уряді заклали в проект державного бюджету на 2021 рік курс гривні на рівні 29,1 грн за долар.

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