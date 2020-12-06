В первую неделю декабря гривна укрепила свои позиции, но до конца года ситуация может изменится

Такое мнение озвучили аналитики в комментарии изданию "Сегодня".

По мнению экспертов, проникновение средств в экономику будет медленным. Поэтому на фоне слабой деловой активности такая эмиссия не приведет к удешевлению украинской валюты, по крайней мере в текущем году.

В то же время Андрей Шевчишин считает, что на ситуацию может повлиять ужесточение карантинных мер в связи с возможным ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

"Если будет реализован сценарий жесткого карантина, то до его завершения гривна стабилизируется в диапазоне 28,25-28,75. Однако по мере выхода из карантина давление на гривну будет увеличиваться", - считает эксперт.

Стоит отметить, что в государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар.

Также мы сообщали, что в Министерстве финансов Украины озвучили прогноз на 2021 год. Так, в правительстве заложили в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 грн за доллар.

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