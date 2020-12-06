Американська модель і ікона стилю Кім Кардашьян вийшла в сввет в елегантній сукні з глибоким декольте

Відповідний знімок знаменитість розмістила в соціальній мережі, передає Politeka.net

Як відомо, 40-річна зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і дружина репера Каньє Уеста не упускає можливості показати свою соковиту фігуру у всій красі. Кім Кардашьян активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписано 192 мільйони людей.

На новому знімку модель позує в Білій довгій сукні до підлоги, оформленій глибоким вирізом на грудях. Елегантне вбрання максимально підкреслив кожен вигин її апетитною фігури, а також розкішний бюст.

Фотографія не змогла отримати безлічі захоплених компліментів, так як вона була оприлюднена в розділі «сторіз», де як відомо коментарі відключені.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла білосніжний ліфчик, ідеально виглядав на засмаглих грудях. Тканина натягнулася під вантажем принад, що аж кидало в жар.

Зірка одягла лосини, обтягнули її пружну п'яту точку і стрункі ніжки.

Модель лягла боком на диван, спершись об м'які подушки.

Також ми повідомляли, що в Майамі пройшов показ Dior Men's Pre-Fall 2020. У залі зібралися блогери, моделі, актори і музиканти. Серед них була Кім Кардашьян, яка прийшла туди зі своєю сестрою Кортні Кардашьян.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян влаштувала " спеку "в короткому топі на снігу:"Божественна красуня".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.