Американская модель и икона стиля Ким Кардашьян вышла в сввет в элегантном платье с глубоким декольте

Соотвествующий снимок знаменитость разместила в социальной сети, передает Politeka.net

Как известно, 40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и жена рэпера Канье Уэста не упускает возможности показать свою сочную фигуру во всей красе. Ким Кардашьян активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано 192 миллиона человек.

На новом снимке модель позирует в белом длинном платье до пола, оформленное глубоким вырезом на груди. Элегантный наряд максимально подчеркнул каждый изгиб ее аппетитной фигуры, а также роскошный бюст.

Фотография не смогла получить множества восторженных комплиментов, так как она была обнародовано в разделе «Сториз», где как известно комментарии отключены.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела белоснежный лифчик, идеально смотревшийся на загорелой груди. Ткань натянулась под грузом прелестей, что аж бросало в жар.

Звезда надела лосины, обтянувшие ее упругую пятую точку и стройные ножки.

Модель легла боком на диван, опершись о мягкие подушки.

Также мы сообщали, что в Майами прошел показ Dior Men’s Pre-Fall 2020. В зале собрались блогеры, модели, актеры и музыканты. Среди них была Ким Кардашьян, которая пришла туда со своей сестрой Кортни Кардашьян.

Напомним, что Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.