Стало відомо, чи можливий сьогодні дефолт в Україні на тлі економічної кризи і пандемії китайського вірусу

Про це заявив екс-глава Мінфіну, радник глави ОПУ Тимофій Милованов, пише Лівий Берег.

За його словами, на сьогоднішній день навіть немає інструментів для розгляду сценарію дефолту.

"Навіть приблизно (не варто розглядати сценарій дефолту). Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба", - запевняє Милованов.

Екс-міністр зазначив, що аналітика щодо міжнародних та українських ринків істотно відрізняється, оскільки західні партнери озвучують позитивні прогнози для України.

Милованов заспокоїв і заявив, що у країни є запас міцності, якого вистачить на 8-12 місяців.

"У нас досить великий запас макроекономічної міцності. На рік або місяців вісім. Звичайно, це не скасовує проблему. Це не говорить про те, що можна розслабитися... я поки не вважаю, що ситуація критична. Її треба відпрацювати, але вона не критична", — продовжив він у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Тимофій Милованов заявив, що сьогодні краще не запускати "друкарський верстат".

"Що таке друкувати гроші? Тут може бути мільйон механізмів. Але пряме друкування грошей неможливе. Для цього потрібно змінити закон про НБУ. Змінити його швидко не можна. І краще цього не робити. Тому як би не хотілося, але друкувати гроші безпосередньо не вийде", — резюмував радник глави ОПУ в інтерв'ю Лівому Берегу.

Раніше ми розповідали, що Україна, ймовірно, залишиться без грошей МВФ в 2020 році.

У Нацбанку заявили, що Київ не встиг виконати всі зобов'язання, але не виключено, що в 2021 році Україна зможе отримати 600 млн євро від Фонду.

Нагадавши, українців попередили про проблеми через локдауну, пенсії і зарплати під загрозою.

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