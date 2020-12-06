Стало известно, возможен ли сегодня дефолт в Украине на фоне экономического кризиса и пандемии китайского вируса

Об этом заявил экс-глава Минфина, советник главы ОПУ Тимофей Милованов, пишет Левый Берег.

По его словам, на сегодняшний день даже нет инструментов для рассмотрения сценария дефолта.

"Даже приблизительно (не стоит рассматривать сценарий дефолта). Как это делать? Через какие инструменты? До дефолта еще дожить надо", - уверяет Милованов.

Экс-министр отметил, что аналитика по международным и украинским рынкам существенно отличается, поскольку западные партнеры озвучивают позитивные прогнозы для Украины.

Милованов успокоил и заявил, что у страны есть запас прочности, которого хватит на 8-12 месяцев.

"У нас достаточно большой запас макроэкономической прочности. На год или месяцев восемь. Конечно, это не отменяет проблему. Это не говорит о том, что можно расслабиться… Я пока не считаю, что ситуация критическая. Ее надо отработать, но она не критическая", — продолжил он в общении с журналистами.

Подытоживая, Тимофей Милованов заявил, что сегодня лучше не запускать "печатный станок".

"Что такое печатать деньги? Здесь может быть миллион механизмов. Но прямое печатание денег невозможно. Для этого нужно изменить закон об НБУ. Изменить его быстро нельзя. И лучше этого не делать. Поэтому как бы ни хотелось, но печатать деньги напрямую не получится", — резюмировал советник главы ОПУ в интервью Левому Берегу.

Ранее мы рассказывали, что Украина, вероятно, останется без денег МВФ в 2020 году.

В Нацбанке заявили, что Киев не успел выполнить все обязательства, но не исключено, что в 2021 году Украина сможет получить 600 млн евро от Фонда.

Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.

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