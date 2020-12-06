Українська співачка Настя Каменських поділилася кадрами зі зйомок нового кліпу
Як передає Politeka.net, ексклюзивне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Кліп на пісню Vibe довелося знімати в досить холодну пору року, тому Насті довелося трохи постраждати.
"Цей день був і дуже холодним, і спекотним одночасно! Ми знімали з раннього ранку до пізньої листопадової ночі. І тільки половину цього часу ми з командою перебували в теплому приміщенні. Іншу половину - на вулиці і на даху", - поділилася співачка.
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За її словами, холод не зупинив її на шляху до створення відеокліпу.
"Але після слів "Камера! Мотор!"я переставала відчувати холод і повністю віддавалася процесу. Все, що мене оточувало і головне #Vibe, яким я хотіла поділитися з вами - від усього цього я отримувала такий нереальний кайф і тепло!", - розповіла Каменських.
Шанувальники Каменських в коментарях під постом поділилися враженнями від побаченого.
"Ось просто найулюбленіша пісня цього року", " Не додивилася, але вже мурашки", "Яка ви красуня, це повністю ваше, так яскраво, так чуттєво....немає слів", " шикарна. Ти Супер. Все як завжди на висоті", - писали під відео співачки.
Раніше Настя вже ділилася кадрами з майбутнього кліпу.
На одному з них вона позувала в короткій лискучій сукні, що зробила акцент на її стегнах і розкішному бюсті. Вона млосно обхопила свою голову руками в тьмяно освітленій кімнаті, ніби поправляючи кучеряве волосся.
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