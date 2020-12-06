Украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами со съемок нового клипа
Как передает Politeka.net, эксклюзивное видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Клип на песню Vibe пришлось снимать в довольно холодное время года, поэтому Насте пришлось немного пострадать.
"Этот день был и очень холодным, и жарким одновременно! Мы снимали с раннего утра до поздней ноябрьской ночи. И только половину этого времени мы с командой находились в теплом помещении. Остальную половину - на улице и на крыше", - поделилась певица.
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По ее словам, холод не остановил ее на пути к созданию видеоклипа.
"Но после слов “Камера! Мотор!” я переставала чувствовать холод и полностью отдавалась процессу. Все, что меня окружало и главное #Vibe, которым я хотела поделиться с вами - от всего этого я получала такой нереальный кайф и тепло!", - рассказала Каменских.
Поклонники Каменских в комментариях под постом поделились впечатлениями от увиденного.
"Вот просто самая-самая любимая песня этого года", "Не досмотрела, но уже мурашки", "Какая вы красотка, это полностью ваше, так ярко, так чувственно....нет слов", "Шикарная. Ты Супер. Всё как всегда на высоте", - писали под видео певицы.
Ранее Настя уже делилась кадрами с будущего клипа.
На одном из них она позировала в коротком лоснящемся платье, сделавшем акцент на ее бедрах и роскошном бюсте. Она томно обхватила свою голову руками в тускло освещенной комнате, будто поправляя вьющиеся волосы.
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