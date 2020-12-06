Всесвітньо відома модель Белла Хадід порадувала шанувальників пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, спекотні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

24-річна модель, яку в 2019 визнали найкрасивішою жінкою в світі, досить часто ділиться зі своїми фанатами знімками як з повсякденного життя, так і кадрами з роботи.

Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати у відвертих образах під час фотозйомок. Даний знімок це тому підтвердження.

На опублікованих кадрах вона позувала в досить пікантному вбранні: чорний піджак з бікіні і колготки просто звели з розуму її шанувальників.

Кокетливо посміхаючись, Хадід дозволила помилуватися своїми достоїнствами у всій красі і з різних ракурсів.

Шанувальники не скупилися на схвальні коментарі для своєї улюблениці:

"Фантастика", "О Боже, королева", "Дівчина мрії", - писали під постом Белли.

Раніше ми повідомляли, що Хадід в своїх сторіс опублікувала фото з занять фітнесом.

Чарівна модель постала в обтягуючому костюмі. Белла, розставивши ноги, зайняла небезпечну позу біля жердини, який обхопила руками вище голови.

Варто відзначити, що американська топ-модель Белла Хадід — одне з найбільш затребуваних і яскравих осіб в світі сучасної моди.

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А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

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