Всесвітньо відома модель Белла Хадід порадувала шанувальників пікантною фотосесією
Як передає Politeka.net, спекотні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
24-річна модель, яку в 2019 визнали найкрасивішою жінкою в світі, досить часто ділиться зі своїми фанатами знімками як з повсякденного життя, так і кадрами з роботи.
Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати у відвертих образах під час фотозйомок. Даний знімок це тому підтвердження.
На опублікованих кадрах вона позувала в досить пікантному вбранні: чорний піджак з бікіні і колготки просто звели з розуму її шанувальників.
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Кокетливо посміхаючись, Хадід дозволила помилуватися своїми достоїнствами у всій красі і з різних ракурсів.
Шанувальники не скупилися на схвальні коментарі для своєї улюблениці:
"Фантастика", "О Боже, королева", "Дівчина мрії", - писали під постом Белли.
Раніше ми повідомляли, що Хадід в своїх сторіс опублікувала фото з занять фітнесом.
Чарівна модель постала в обтягуючому костюмі. Белла, розставивши ноги, зайняла небезпечну позу біля жердини, який обхопила руками вище голови.
Варто відзначити, що американська топ-модель Белла Хадід — одне з найбільш затребуваних і яскравих осіб в світі сучасної моди.
Нагадаємо, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою