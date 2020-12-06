Всемирно известная модель Белла Хадид порадовала поклонников пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, жаркие кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

24-летняя модель, которую в 2019 признали самой красивой женщиной в мире, довольно часто делится со своими фанатами снимками как из повседневной жизни, так и кадрами с работы.

Как известно, Белла совсем не стесняется позировать в откровенных образах во время фотосъемок. Данный снимок это тому подтверждения.

На опубликованных кадрах она позировала в довольно пикантном наряде: черный пиджак с бикини и колготки просто свели с ума ее поклонников.

Кокетливо улыбаясь, Хадид позволила полюбоваться своими достоинствами во всей красе и с разных ракурсов.

Поклонники не скупились на лестные комментарии для своей любимицы:

"Фантастика", "О Боже, королева", "Девушка мечты", - писали под постом Беллы.

Ранее мы сообщали, что Хадид в свои сторис опубликовала фото с занятий фитнесом.

Очаровательная модель предстала в обтягивающем костюме. Белла, расставив ноги, заняла опасную позу возле шеста, который обхватила руками выше головы.

Стоит отметить, что американская топ-модель Белла Хадид — одно из наиболее востребованных и ярких лиц в мире современной моды.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

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Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой