Всемирно известная модель Белла Хадид порадовала поклонников пикантной фотосессией
Как передает Politeka.net, жаркие кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.
24-летняя модель, которую в 2019 признали самой красивой женщиной в мире, довольно часто делится со своими фанатами снимками как из повседневной жизни, так и кадрами с работы.
Как известно, Белла совсем не стесняется позировать в откровенных образах во время фотосъемок. Данный снимок это тому подтверждения.
На опубликованных кадрах она позировала в довольно пикантном наряде: черный пиджак с бикини и колготки просто свели с ума ее поклонников.
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Кокетливо улыбаясь, Хадид позволила полюбоваться своими достоинствами во всей красе и с разных ракурсов.
Поклонники не скупились на лестные комментарии для своей любимицы:
"Фантастика", "О Боже, королева", "Девушка мечты", - писали под постом Беллы.
Ранее мы сообщали, что Хадид в свои сторис опубликовала фото с занятий фитнесом.
Очаровательная модель предстала в обтягивающем костюме. Белла, расставив ноги, заняла опасную позу возле шеста, который обхватила руками выше головы.
Стоит отметить, что американская топ-модель Белла Хадид — одно из наиболее востребованных и ярких лиц в мире современной моды.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
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Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой