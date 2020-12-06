Дочка онкохворої Анни Заворотнюк вразила одкровеннями в соцмережах

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі Анни в Instagram.

Так, Анна Заворотнюк вирішила завести відверту розмову зі своїми шанувальниками і запитала, який самий запам'ятовується подарунок вони дарували або отримували на Новий Рік.

Щоб привернути увагу користувачів, дочка онкохворої Заворотнюк вирішила супроводити публікацію фотографією, на якій схудла Анна Заворотнюк позує в шкіряній сукні з акцентом на пишному бюсті.

"Привіт друзі, розкажіть який був самий запам'ятовується подарунок, який ви дарували або отримували на Новий Рік? Мені потрібне натхнення", - написала вона в публікації.

"Такого не було, напевно...", "Ніякого подарунка мені взагалі ніколи ніхто не дарував. Тому нічого про це сказати не можу" ," подарунок вважаю той, який був на ДР-я від температури вилікувався на той момент! За один день до цього свята вже на матч ходив. В цілому, то що здоров'я є, вже добре!", "Донька народилася", "Точно не можу сказати, так як саме на Новий рік не отримувала такого щоб прям запам'яталося. Ви така мила Анюта, шалено шикарно виглядаєте", "найкращий подарунок мені-внучка"," Здрастуй Ань, такого подарунка я не отримував, фото клас", " на даний момент просто хочеться щоб всі люди і особливо рідні були здорові. І це напевно найбільший і Найкращий подарунок у світі", - продовжили розповідати шанувальники Анни.

Раніше ми розповідали, що хвору Анастасію Заворотнюк відобразили з дорослою донькою.

Для фотосесії Анна і Анастасія Заворотнюк підібрали навіть сукні одного кольору, і позували вони, мабуть, у вітальні свого розкішного особняка.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.