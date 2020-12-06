"Просто хочется, чтобы все люди..."

Дочь онкобольной Анны Заворотнюк поразила откровениями в соцсетях

Новая публикация появилась в личном микроблоге Анны в Instagram.

Так, Анна Заворотнюк решила завести откровенный разговор со своими поклонниками и спросила, какой самый запоминающийся подарок они дарили или получали на Новый год.

Чтобы привлечь внимание пользователей, дочь онкобольной Заворотнюк решила сопроводить публикацию фотографией, на которой похудевшая Анна Заворотнюк позирует в облигающем кожаном платье с акцентом на пышном бюсте.

"Привет друзья, расскажите какой был самый запоминающийся подарок, который вы дарили или получали на Новый год? Мне нужно вдохновение", - написала она в публикации.

"Такого не было, наверное...", "Никакого подарка мне вообще никогда никто не дарил. Поэтому ничего об этом сказать не могу", "Самый запоминающийся подарок считаю тот, который был на ДР-я от температуры вылечился на тот момент! За один день до этого праздника уже на матч ходил. Вобщем,то что здоровье есть, уже хорошо!", "Дочь родилась", "Точно не могу сказать, так как именно на новый год не получала такого чтоб прям запомнилось. Вы такая милая Анюта, безумно шикарно выглядите", "Самый лучший подарок мне - внучка", "Здравствуй Ань, такого подарка я не получал, фото класс", "На данный момент просто хочется чтобы все люди и особенно родные были здоровы. И это наверное самый большой и самый лучший подарок в мире", - продолжили рассказывать поклонники Анны.

Ранее мы рассказывали, что больную Анастасию Заворотнюк запечатлели с повзрослевшей дочкой.

Для фотосессии Анна и Анастасия Заворотнюк подобрали даже платья одного цвета, и позировали они, видимо, в гостинной своего роскошного особняка.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

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