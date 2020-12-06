Відомий стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) після зрад своїй дружині Наташі Корольовій вирішив зайнятися своєю зовнішністю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з клініки. Судячи з фото, Тарзан прийшов до косметолога. Незрозуміло, яку саме процедуру вирішив робити стриптизер, але його обличчя було вкрите білою прозорою рідиною. Очевидно, що 50-річний Глушко вирішив трохи омолодитися і привести своє обличчя в тонус.

Варто відзначити, що Тарзан дуже ретельно стежить за своєю зовнішністю. Він займається спортом і доглядає за обличчям і волоссям.

На процедури Тарзан пішов поки його дружина, співачка Наташа Корольова відпочиває в Африці. Нещодавно співачка опублікувала у себе в Instagram фото, на якому позувала з аборигенами. Артистка написала, що вона вирішила тимчасово виїхати з Москви і пожити в Африці, возз'єднавшись з природою. За словами Корольової, 2020 рік став для неї дуже важким, тому їй необхідно багато переосмислити.

Раніше ми писали, що Тарзан здивував своїх шанувальників незвичайним знімком. Артист позував у чорному вбранні з жовтим капелюхом. В руках Глушко тримав парасольку. Виглядав Тарзан щасливим, незважаючи на скандали, які не вщухають навколо їх з Корольовою сім'ї.

Нагадаємо, що скандал зі зрадами Тарзана отримав продовження, дівчина розповіла всю правду.

Як повідомляла Politeka, Тарзан вилив душу після втечі Наташі Корольової і скандалу зі зрадами: «адже я любові не зраджував...».

Також Politeka писала, що Тарзан тепер розважається сам з собою, несподіване відео: "якось неадекватно...".