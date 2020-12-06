Известный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) после измен своей жене Наташе Королевой решил заняться своей внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото из клиники. Судя по фото, Тарзан пришел к косметологу. Непонятно, какую именно процедуру решил делать стриптизер, но его лицо было покрыто белой прозрачной жидкостью. Очевидно, что 50-летний Глушко решил немного омолодиться и привести свое лицо в тонус.

Стоит отметить, что Тарзан очень тщательно следит за своей внешностью. Он занимается спортом и ухаживает за лицом и волосами.

На процедуры Тарзан пошел пока его жена, певица Наташа Королева отдыхает в Африке. Недавно певица опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором позировала с аборигенами. Артистка написала, что она решила временно уехать из Москвы и пожить в Африке, воссоединившись с природой. По словам Королевой, 2020 год стал для нее очень тяжелым, поэтому ей необходимо многое переосмыслить.

Ранее мы писали, что Тарзан удивил своих поклонников необычным снимком. Артист позировал в черном наряде с желтой шляпой. В руках Глушко держал зонтик. Выглядел Тарзан счастливым, несмотря на скандалы, которые не утихают вокруг их с Королевой семьи.

Напомним, что скандал с изменами Тарзана получил продолжение, девушка рассказала всю правду.

Как сообщала Politeka, Тарзан излил душу после бегства Наташи Королевой и скандала с изменами: «Ведь я любви не предавал...».

Также Politeka писала, что Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".