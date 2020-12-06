Коли школярі повернуться за парти

Названо умови, за яких школярі не будуть виходити з зимових канікул

Як відомо, у грудні-січні навчальні заклади планують відправити на 21-денні канікули, пише Сьогодні.

Якщо МОЗ введе жорсткий карантин, то школи перейдуть на дистанційний режим.

За рекомендаціями Міносвіти, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, і адміністрації навчальних закладів можуть самі визначати кінцеві дати.

Наприклад, у Рівному вирішили компенсувати довгі осінні канікули, і зимові канікули розпочнуться 31 грудня. А ось в Івано-Франківську - з 25 грудня.

Не виключено, що навчальні заклади знову переведуть на дистанційний режим навчання. І сьогодні є норма для такого переходу-якщо на самоізоляції знаходиться більше половини учнів і персоналу навчального закладу.

Раніше ми розповідали, що дату введення тотального локдауну можуть озвучити вже 9 грудня за результатами засідання Кабміну.

Головний санлікар Віктор Ляшко попередив, що уряд збирається повністю заборонити роботу, шкіл, садочків, ТРЦ і спортивних залів, закладам громадського харчування заборонять приймати гостей, але дозволять доставляти їжу.

Поки не закриватимуть аптеки, АЗС, продуктові магазини, готелі, продовжить роботу і громадський транспорт.

Нагадавши, Повторний локдаун після січневого, українців вже готують

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