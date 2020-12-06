Когда школьники вернутся за парты

Названы условия, при которых школьники не будут выходить с зимних каникул

Как известно, в декабре-январе учебные заведения планируют отправить на 21-дневные каникулы, пишет Сегодня.

Если МОЗ введет жесткий карантин, то школы перейдут на дистанционный режим.

По рекомендациям Минобразования, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января, и администрации учебных заведений могут сами определять конечные даты.

Например, в Ровно решили компенсировать длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся 31 декабря. А вот в Ивано-Франковске – с 25 декабря.

Не исключено, что учебные заведения вновь переведут на дистанционный режим обучения. И сегодня есть норма для такого перехода - если на самоизоляции находится более половины учеников и персонала учебного заведения.

Ранее мы рассказывали, что дату введения тотального локдауна могут озвучить уже 9 декабря по результатам заседания Кабмина.

Главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что правительство собирается полностью запретить работу, школ, садиков, ТРЦ и спортивных залов, заведениям общественного питания запретят принимать гостей, но позволят доставлять еду.

Пока не будут закрывать аптеки, АЗС, продуктовые магазины, гостиницы, продолжит работу и общественный транспорт.

Напомним, Повторный локдаун после январского, украинцев уже готовят

Как сообщала Politeka, Жесткий карантин на праздниках, в Кабмине объявили новые ограничения

Также Politeka писала, что премьер Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и назвал сроки нового карантина