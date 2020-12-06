Гроші клієнтів з рахунків у ПриватБанку вже крадуть без карт

Про це в негативному відгуку розповів клієнт, який став жертвою шахраїв.

За словами чоловіка, він живе в Івано-Франківську і 4 грудня з його картки списали 20700 гривень.

Але найцікавіше, що транзакція була проведена у Львові, а після списання грошей ПриватБанк несподівано змінив йому пін-код.

"Що найцікавіше, через 30 хвилин після цієї транзакції, прийшла СМС про те, що ПриватБанк змінив мені пінкод в цілях безпеки! Як можна зняти 20700 гривень в банкоматі без картки та ще й в іншому місті?!",- задається питанням незадоволений чоловік.



Клієнт вже подав заяву в службу безпеки ПриватБанку і планує вирішувати цю проблему зі своїм юристом.

"Поки служба безпеки Приватбанку прийняла мою заяву, подивимося що буде далі. З понеділка буде розмовляти зі своїм юристом. Дуже дивні справи відбуваються у Вашому банку", - резюмував він у скарзі на порталі Мінфін.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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