Співачка Ані Лорак поділилася радісною новиною зі своїми шанувальника

Як передає Politeka.net, Карди і подробиці успіху знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Пам'ятаю маленькою дівчинкою я дивилася цей фестиваль і мріяла, щоб одного разу мою пісню назвали піснею року. Сьогодні у мене безліч нагород і всі вони виткані з вашої любові! Спасибі, що завжди поруч, наша любов взаємна!",- повідомила Лорак у підписі до посту.

Також співачка подякувала організаторам заходу.



На опублікованих кадрах ані постала в бежевому костюмі, який просто ідеально виділив її форми.



Шанувальники співачки досить неоднозначно оцінили її образ. Бурхливі суперечки викликала фігура Лорак.



"Ви звичайно красива, але костюм не дуже йде. З вашої то п'ятою точкою", "Кароліночка! Ви гідні всіх нагород і призових місць. Ви - Богиня сцени!", "Такий гарний образ", "Напевно так хотілося тонку талію, що про попку не подумали! І взагалі все надумано!", "П'ята точка У Кароліни те, що треба", "Кароліночка, за всі роки твого блискучого таланту, ти по праву стала великою: твій голос ні з ким не сплутаєш, він чарівний і унікальний. Твій стиль, харизма, ставлення до сцени і глядача, роблять тебе не схожою на інших, Ти особлива - писали під постом співачки.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній міні сукні: "це взагалі ви?".

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