Фотограф і ведуча проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла, як бурхливо проходять зйомки шоу

Нова публікація з'явилася в особистому Instagram зірка.

Так, зірка Соня Плакидюк поділилася курйозною історією, яка трапилася з нею на зйомках "Супер топ-модель по-українськи".

НП сталася під час церемонії відбору на очах у інших зірок українського шоу-бізнесу, в тому числі і Лесі Нікітюк. В один момент на голову Соні Плакидюк приземлилася самка богомола, а фотограф в дитинстві панічно боялася комах.

"Я розуміла, що на голову мені приземлився якийсь крокодил, але замість раніше звичної істерики (Я Той ще інсектофоб і в дитинстві билася в припадку від закинутого за комір хруща або торкання бабки!) вийшов покер-фейс з нотками блаженного пофігізму. Ще трохи і я почну косплеїти Медузу Горгону в зачісці, if you know what i mean. А ви б верещали, дівчатка і хлопчики?",- написала фотограф у своєму Instagram.

Щоб привернути увагу публіки, Соня Плакидюк також опублікувала нескромні знімки зі зйомок шоу, на яких вона піднімає свою пишну сукню з величезним вирізом, показуючи фотографу панчохи.

"Боже, я б померла", "дві улюблені самочки в одному кадрі", "шикарна", "я б верещала", "красуня", "мільйон з 10", "Це ваш слуга прийшов", "Соня, ви прекрасні", "Гаряченька", "обидві гарненькі", - написали фанати в коментарях.

