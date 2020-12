Фотограф и ведущая проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала, как бурно проходят съемки шоу

Новая публикация появилась в личном Instagram звезды.

Так, звезда Соня Плакидюк поделилась курьезной историей, которая приключилась с ней на съемках "Супер топ-модель по-украински".

ЧП произошло во время церемонии отбора на глазах у других звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе и Леси Никитюк. В один момент на голову Сони Плакидюк приземлилась самка богомола, а фотограф в детстве панически боялась насекомых.

"Я понимала, что на голову мне приземлился какой-то крокодил, но вместо ранее привычной истерики (я тот еще инсектофоб и в детстве билась в припадке от закинутого за шиворот хруща или касания стрекозы!) получился покер-фейс с нотками блаженного пофигизма. Еще чуть чуть и я начну косплеить Медузу Горгону в прическе, if you know what i mean. А вы бы верещали, девочки и мальчики?", - написала фотограф в своем Instagram.

Чтобы привлечь внимание публики, Соня Плакидюк также опубликовала нескромные снимки со съемок шоу, на которых она приподнимает свое пышное платье с огромным вырезом, показывая фотографу чулки.

"Боже, я бы умерла", "Две любимые самочки в одном кадре", "Шикарная", "Я бы верещала", "Красотка", "Миллион из 10", "Это ваш слуга пришел", "Соня, вы прекрасны", "Горяченькая", "Обе хорошенькие", - написали фанаты в комментариях.

