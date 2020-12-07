Представниця зоряного сімейства Кардашьянів-Кортні захопила стрункою фігурою в купальнику

Американська зірка Корні Кардашьян, як і її молодша сестра Кім, здобула популярність завдяки участі в реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", передає Politeka.net

Тепер 41-річна красуня часто бере участі у фотосесіях для реклами власного бренду, демонструючи своє тіло в різних ракурсах, вона також регулярно з'являється на публіці у відвертих нарядах.

Зараз Кортні відпочиває в екзотичних країнах і ділитися жаркими кадрами свого відпочинку.

На свіжому знімку, який з'явився у неї в Instagram, модель демонструє свою струнку фігуру і пружні сідниці в злитому купальнику, катаючись на скейті.

Фолловери не пройшли повз і миттєво відреагували на нове фото, засинаючи знаменитість компліментами в коментарях.

"Чарівна", "Запаморочлива жінка", "Моя принцеса Діснея", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що знаменитість викладала знімок, зроблений на кухні.

На ньому вона зображена біля плити щось помішує в каструльці. При цьому вона зосереджено позує і дивиться в камеру. Як видно, на кухню Кортні прийшла у відвертій вечірній сукні смарагдового кольору, декорованому під зміїну шкіру.

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