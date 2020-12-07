Представительница звездного семейства Кардашьянов – Кортни восхитила стройной фигурой в купальнике

Американская звезда Корни Кардашьян, как и ее младшая сестра Ким, снискала популярность благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", передает Politeka.net

Теперь 41-летняя красотка часто принимает участия в фотосессиях для рекламы собственного бренда, демонстрируя свое тело в разных ракурсах, она также регулярно появляется на публике в откровенных нарядах.

Сейчас Кортни отдыхает в экзотических странах и делиться жаркими кадрами своего отдыха.

На свежем снимке, который появился у нее в Инстаграм, модель демонстрирует свою стройную фигуру и упругие ягодицы в слитном купальнике, катаясь на скейте.

Фолловеры не прошли мимо и мгновенно отреагировали на новое фото, засыпая знаменитость комплиментами в комментариях.

«Восхитительная», «Головокружительная женщина», «Моя принцесса Диснея», -пишут они.

Ранее мы писали, что знаменитость выкладывала снимок, сделанный на кухне.

На нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке. При этом она сосредоточенно позирует и смотрит в камеру. Как видно, на кухню Кортни пришла в откровенном вечернем платье изумрудного цвета, декорированном под змеиную кожу.

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