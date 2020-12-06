Хореограф і танцівниця, учасниця проекту «Танці з зірками» Олена Шоптенко показала мотивуюче відео

Відповідні кадри розміщені на особистій сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Чемпіонка з бальних танців Олена Шоптенко тренується і взимку і влітку. Танцівниця активно бігає вранці, а також мотивує своїх шанувальників, щоб вони займалися собою.

Для цього вона розмістила невеликий короткий ролик, який починається з того, що Олена вистрибує на пробіжку, одягнена не по сезону – в коротких шортиках і топі.

Раз, два, три і Шоптенко застібає спортивний одяг і починає бігти.

"Уявляю, що біжу за подарунками, щоб не гинути потім у чергах 😁

І свята почнуться раніше і буде з чого вибрати 🤗 🎄



Давайте новою новорічною традицією стане "робити все вчасно"! 🥳

Розмріялася 😂», - написала танцівниця.

Шанувальники тут вжеи почали обговорювати побачене, один з них коротко написав:"Просто ваууу".

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко показала рідкісне фото підрослого сина. Танцівниця зізналася, що її син Олексій щодня будить її, пробираючись до неї в ліжко. На фото Шоптенко міцно обіймає сина і посміхається.

Нагадаємо, що ніжна Шоптенко скинула зайве, заткнувши за пояс муз Тарантіно:»Боже, яка ви...".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко посвітила своїми соковитими " черешеньками "в сукні без білизни:"шикарна".

Також Politeka писала, що Шоптенко подражнила оголеною частиною тіла, вразивши навіть Саніну:»Просто супер".