Хореограф и танцовщица, участница проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала мотивирующее видео

Соответствующие кадры размещены на личной странице знаменитости в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Чемпионка по бальным танцам Алена Шоптенко тренируется и зимой и летом. Танцовщица активно бегает по утрам, а также мотивирует своих поклонников, чтобы они занимались собой.

Для этого она разместила небольшой короткий ролик, который начинается с того, что Алена выпрыгивает на пробежку, одетая не по сезону – в коротких шортиках и топе.

Раз, два, три и Шоптенко застегивает спортивную одежду и начинает бежать.

«Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях 😁

И праздники начнутся раньше и будет из чего выбрать 🤗 🎄



Давайте новой новогодней традицией станет «делать все вовремя»! 🥳

Размечталась 😂», - написала танцовщица.

Поклонники тут же принялись обсуждать увиденное, один из них коротко написал: "Просто ваууу".

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко показала редкое фото подросшего сына. Танцовщица призналась, что ее сын Алексей ежедневно будит ее, пробираясь к ней в кровать. На фото Шоптенко крепко обнимает сына и улыбается.

Напомним, что нежная Шоптенко сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Как сообщала Politeka, Шоптенко посветила своими сочными "черешенками" в платье без белья: "Шикарная".

Также Politeka писала, что Шоптенко подразнила обнаженной частью тела, впечатлив даже Санину: «Просто супер».