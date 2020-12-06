Хореограф и танцовщица, участница проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала мотивирующее видео
Соответствующие кадры размещены на личной странице знаменитости в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Чемпионка по бальным танцам Алена Шоптенко тренируется и зимой и летом. Танцовщица активно бегает по утрам, а также мотивирует своих поклонников, чтобы они занимались собой.
Для этого она разместила небольшой короткий ролик, который начинается с того, что Алена выпрыгивает на пробежку, одетая не по сезону – в коротких шортиках и топе.
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Раз, два, три и Шоптенко застегивает спортивную одежду и начинает бежать.
«Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях 😁
И праздники начнутся раньше и будет из чего выбрать 🤗 🎄
Давайте новой новогодней традицией станет «делать все вовремя»! 🥳
Размечталась 😂», - написала танцовщица.
Поклонники тут же принялись обсуждать увиденное, один из них коротко написал: "Просто ваууу".
Ранее мы писали, что Алена Шоптенко показала редкое фото подросшего сына. Танцовщица призналась, что ее сын Алексей ежедневно будит ее, пробираясь к ней в кровать. На фото Шоптенко крепко обнимает сына и улыбается.
Напомним, что нежная Шоптенко сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».
Как сообщала Politeka, Шоптенко посветила своими сочными "черешенками" в платье без белья: "Шикарная".
Также Politeka писала, что Шоптенко подразнила обнаженной частью тела, впечатлив даже Санину: «Просто супер».