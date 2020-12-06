Модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нові фото на радість шанувальникам

Відома своєю пристрастю до пластичних операцій і різними косметологічними процедурами киянка Олена Омович має масу шанувальників. На своїй сторінці в Інстгарам дівчина виставляє різні провокаційні фотографії, на яких демонструє свої принади у всій красі, а також рекламує одяг вітчизняних марок.

Олена не була б Оленою якби в черговий раз не засвітила своїм потаємні місця у відвертих позах і одязі.

Цього разу вона попозувала в тілесному боді з синіми написами і масивних чорних чоботях. На одному з фото, красуня занадто широко розставила ноги, засвітивши непристойне місце.

Фолловери, як завжди, коментують Ввдверті кадри Омович, багато хто відзначає, що дієтами і косметичними маніпуляціями красуня аж надто виснажила своє тіло.

"Вже занадто худа 😶 🙄❤ ️ "ти теж працюєш", " як ви домоглися такої фігури красуня😁 😁 🔥 😍 👍 👍", - пишуть в мережі.

Раніше пишногруда Олена Омович похвалилася перед шанувальниками новою зачіскою.

Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".

Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".