Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новые фото на радость воздыхателям
Известная своей страстью к пластическим операциям и различными косметологическим процедурам киевлянка Алена Омович имеет массу поклонников. На своей странице в Инстгарам девушка выставляет различные провокационные фотографии, на которых демонстрирует свои прелести во всей красе, а также рекламирует одежду отечественных марок.
Алена не была бы Аленой если бы в очередной раз не засветила своим сокровенные места в откровенных позах и одеждах.
В этот раз она попозировала в телесном боди с синими надписями и массивных черных сапогах. На одном из фото, красотка слишком широко расставила ноги, засветив неприличное место.
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Фолловеры, как всегда, комментируют откровенные кадры Омович, многие отмечают, что диетами и косметическими манипуляциями красотка уж слишком истощила свое тело.
"Уже слишком худая 😶🙄❤️"Ты тоже работаешь", " Как вы добились такой фигуры красавица 😁😁🔥😍👍👍", - пишут в сети.
Ранее пышногрудая Алена Омович похвасталась перед поклонниками новой прической.
Напомним, что Алена Омович еле-еле прикрыла огромные прелести тонкими полосками ткани: "Бог существует!".
Как сообщала Politeka, Алена Омович впихнула свои прелести в короткий топ и похвасталась новой прической: "Потрясная Бэйб".
Также Politeka писала, что Алена Омович специально выпятила свои "персики" в тонкой маечке: "Ух, какие...".