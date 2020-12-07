Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним Селфі
Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Я зробила це селфі у спальні 4 роки тому на чорному тлі. Мені подобається моє волосся. Може повернути їх назад?",- поцікавилася Демі в підписі до знімка.
На опублікованому кадрі Роуз позувала грайливо прикусивши палець, а одягалася модель в сірий купальник, який ідеально підкреслив її феноменальні форми.
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Варто відзначити, що нинішні форми Роуз трохи відрізняються від параметрів 4-річної давності.
Охоплення стегон і бюст всесвітньо відомої моделі значно збільшилися.
Відзначимо, що Роуз любить провокувати своїх фанатів відвертими фотознімками. Вона дуже часто знімається в ультракоротких сукнях і ледь помітних бікіні.
Раніше ми повідомляли, що не так давно Роуз опублікувала селфі, на якому позувала перед дзеркалом в рожевих штанях і тісному купальнику, демонструючи пишні форми в різних позах.
Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер