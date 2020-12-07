Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным селфи
Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Я сделала это селфи в спальне 4 года назад на черном фоне. Мне нравятся мои волосы. Может вернуть их обратно?", - поинтересовалась Деми в подписи к снимку.
На опубликованном кадре Роуз позировала игриво прикусив палец, а облачилась модель в серый купальник, который идеально подчеркнул ее феноменальные формы.
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Стоит отметить, что нынешние формы Роуз немного отличаются от параметров 4-летней давности.
Охват бёдер и бюст всемирно известной модели значительно увеличились.
Отметим, что Роуз любит провоцировать своих фанатов откровенными фотоснимками. Она очень часто снимается в ультракоротких платьях и едва заметных бикини.
Ранее мы сообщали, что не так давно Роуз опубликовала селфи, на котором позировала перед зеркалом в розовых штанах и тесном купальнике, демонстрируя пышные формы в разных позах.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике