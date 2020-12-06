Головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина прокоментувала скандальну ситуацію, яка сталася в останній серії шоу

Про це вона написала пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Нагадаємо, що в сьомій серії «Холостячки», яку транслював канал «СТБ» в п'ятницю, 4 грудня, один з фаворитів Мішиної Андрій Рибак на побаченні зробив відверте зізнання.

"Є дівчина, і я закоханий в неї. Прощай. Іду сюди, як на роботу. Я піду до фіналу", - говорить він.

Андрій зізнався, що йому буде легше, якщо Ксенія сама вижене його, тому що самостійне рішення йому було прийняти складно. Тим не менш, на церемонії троянд актриса вирішила дати йому ще один шанс і залишила брати участь в реаліті-шоу.

"Багато хто розкритикував мій вчинок в минулому ефірі, але багато мене і підтримали.

Єдине, що я хотіла б сказати з приводу всієї ситуації: я-жінка! мені властиво жити почуттями та емоціями і я щаслива, що дозволяю собі це. Я не граю в шахи, прораховуючи, хто ж мені підходить краще, не роблю прогнози і не складаю Таблички з плюсами і мінусами. Я живу і насолоджуюся моментом, можу робити помилки, робити необдумані вчинки і не відповідати чиїмось очікуванням, тому-то це моє життя, і я їй насолоджуюся❤️»,-написала Мішина.

Незважаючи ні на що шанувальники підтримали актрису.

"Все правильно, ваше життя", " Дуже правильно сказано 😻",

"Вчинила як відчуваєш і це круто 🔥Рибалка👍 🔥 🔥", " жінці можна пробачити багато, красивій жінці можна пробачити все!!!", " Так і повинно бути! Ви прийшли за любов'ю а не чинити так як хочеться іншим ❤️", " и велика розумничка 🔥 якщо ми все будемо робити так,як чекають від нас люди, коли ми будемо тоді жити??",- висловилися в мережі.

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

Також Politeka повідомляла, чим запам'ятався другий ефір"Холостячки".

Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.