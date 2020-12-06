Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина прокомментировала скандальную ситуацию, которая произошла в последней серии шоу

Об этом она написала пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Напомним, что в седьмой серии «Холостячки», которую транслировал канал «СТБ», в пятницу, 4 декабря, один из фаворитов Мишиной Андрей Рыбак на свидании сделал откровенное признание.

"Есть девушка, и я влюблен в нее. Прости. Иду сюда, как на работу. Я уйду до финала", - говорит он.

Андрей признался, что ему будет легче, если Ксения сама выгонит его, потому что самостоятельное решение ему было принять сложно. Тем не менее, на церемонии роз актриса решила дать ему еще один шанс и оставила участвовать в реалити-шоу.

«Многие раскритиковали мой поступок в прошлом эфире, но многие меня и поддержали.

Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я- женщина! мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю Таблички с плюсами и минусами. Я живу и наслаждаюсь моментом, могу совершать ошибки, делать необдуманные поступки и не соответствовать чьим-то ожиданиям, потому-то это моя жизнь, и я ей наслаждаюсь❤️», - написала Мишина.

Несмотря ни на что поклонники поддержали актрису.

"Всё правильно, ваша жизнь", " Очень правильно сказано 😻",

"Поступила как чувствуешь и это круто 🔥Рыбак 👍🔥🔥", "Женщине можно простить многое,красивой женщине можно простить всё!!!", " Так и должно быть! Вы пришли за любовью а не поступать так как хочется другим ❤️", " ы большая умничка 🔥 Если мы все будем делать так, как ждут от нас люди, когда мы будем тогда жить??", - высказались в сети.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

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