Дочка співачки Олі Полякової здивувала зізнанням про конфлікти в сім'ї
Як передає Politeka.net, про стосунки із зірковою мамою Маша розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За її словами, життя дитини знаменитості не таке вже й легке.
"Перш за все це хейт. Я створила свою рок-групу і знайомі мене хейтять, але я людина, яка не звертає на це увагу", - поділилася Маша.
Осадча нагадала, що під час карантину співачка регулярно висвітлювала все, що відбувалося в їхній родині.
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"Це моя мати і я вже з цим змирилася. Все нормально", - з посмішкою на обличчі розповіла дівчинка.
За словами Маші, найбільші розбіжності у відносинах з мамою виникають через гаджети.
"Телефон у мене забирають щоночі. Це мене дуже допікає тому, що я хочу початитися. Розумієте, я приходжу додому о 10 годині, а об 11:30 у мене вже його забирають", - поділилася дочка українкою зірки.
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