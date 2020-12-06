Дочь певицы Оли Поляковой удивила признанием о конфликтах в семье
Как передает Politeka.net, об отношениях со звездной мамой Маша рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, жизнь ребенка знаменитости не такая уж и легкая.
"Прежде всего это хейт. Я создала свою рок-группу и знакомые меня хейтят, но я человек, который не обращает на это внимание", - поделилась Маша.
Осадчая напомнила, что во время карантина певица регулярно освещала все, что происходило в их семье.
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"Это моя мать и я уже с этим смирилась. Все нормально", - с улыбкой на лице рассказала девочка.
По словам Маши, наибольшие разногласия в отношениях с мамой возникают из-за гаджетов.
"Телефон у меня забирают каждую ночь. Это меня очень выводит из себя потому, что я хочу початиться. Понимаете, я прихожу домой в 10 часов, а в 11:30 у меня уже его забирают", - поделилась дочь украинкой звезды.
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