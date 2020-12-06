У Кабміні розглядають можливість введення тотального карантину
Як передає Politeka.net, про те, що чекає українців найближчими місяцями розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
Як передає Politeka.net, про те, що чекає українців найближчими місяцями розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
Насамперед глава Уряду зазначив, що введення тотального карантину до Нового року не планується. До такого висновку Кабмін прийшов після аналізу результатів "карантину вихідного дня".
Разом з тим чиновник попередив, що більш жорсткі карантинні заходи доведеться вводити вже в січні.
Зараз уряд спільно з місцевою владою працює над переліком можливих обмежень
"Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності: святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ-100%;музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%; святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%", - повідомив прем'єр.
А ось повний перелік можливих карантинних обмежень Шмигаль пообіцяв надати на засіданні Уряду 9 грудня.
Раніше ми повідомляли, що в разі введення жорсткого карантину школи перейдуть на дистанційний режим.
За рекомендаціями Міносвіти, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, і адміністрації навчальних закладів можуть самі визначати кінцеві дати.
Також не виключено, що навчальні заклади знову переведуть на дистанційний режим навчання.
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