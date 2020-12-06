У Кабміні розглядають можливість введення тотального карантину



Як передає Як передає Politeka.net , про те, що чекає українців найближчими місяцями розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Насамперед глава Уряду зазначив, що введення тотального карантину до Нового року не планується. До такого висновку Кабмін прийшов після аналізу результатів "карантину вихідного дня".

Разом з тим чиновник попередив, що більш жорсткі карантинні заходи доведеться вводити вже в січні.

Зараз уряд спільно з місцевою владою працює над переліком можливих обмежень